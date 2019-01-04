Başhekim böyle dolandırıldı!

İstanbul Kağıthane'de yaptığı apartmanı birden fazla kişiye satan müteahhit yakayı ele verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olan Uzman Doktor Sinan H. 2015 yılında İstanbul'a tayini çıkınca ev almak istedi. Daha önceden hastası olan ve aynı zamanda inşaat kalfası Duran T. Sinan H.'ye ev alma konusunda yardımcı olacağını söyleyerek müteahhit Musa Ş. ile tanıştırdı.

PARALARI ALDI TAPULARI VERMEDİ

Kağıthane ilçesinde yapımı devam eden inşaattan daire almak için Başhekim yardımcısı ve Musa Ş. sözleşme imzaladı. 320 bin liraya anlaşılan dairenin 160 lirasını peşin veren Sinan H. kalanını anahtar tesliminde vermek amacıyla iki kişiyi şahit göstererek protokol düzenledi. İddialara göre müteahhit Musa Ş., inşaatın tamamlanması için Sinan H.'den kalan parayı talep etti. Kendi hesapları üzerinde icra takibi olduğu için başka hesaba kalan paranın 135 bin lirasını gönderen mağdur açıklama kısmına ev satın almak için havale yaptığını not düştü.

AYNI EVİ FARKLI KİŞİLERE SATMIŞ

İnşaatın yapımı bitmesine rağmen Musa Ş. tapu işlemlerinin yapılmasına yanaşmayınca Sinan H. noter aracılığıyla şüpheliye ihtarname gönderdi. Sinan H. parasını ödediği dairenin tapusunu üzerine alamayınca yaptığı araştırma sonucunda dairesinin bir başkasına da satıldığını öğrendi. İddialara göre Musa Ş. inşaatın yapımı için ortaklarından aldığı para karşılığında 11 daireyi kendilerine vereceğini taahhüt etti. Kayıplara karışan müteahhidin bu daireleri de başka bir firmaya devrettiği ortaya çıktı.

10 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak olan Musa Ş. 'Serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı' suçlamasıyla yargılanacak. Önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak olan şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.