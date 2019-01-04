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Basket potasında intihar girişimini polis önledi

’ta girdiği ruhsal bunalım sonucu kendini basket potasına asan genci, polis son anda kurtardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:38
Basket potasında intihar girişimini polis önledi

Kahramanmaraş Aksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Y.K, girdiği ruhi bunalım sonucu intihar etmek istedi. Evinin yanında bulunan basket potasına ip bağlayan genci gören vatandaşlar, polise ekiplerine bilgi verdi.

SON ANDA KURTARILDI

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kendini potaya asan genci ipi keserek son anda kurtardı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Y.K'nın hayat tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Polisin ulaştığı annesi Ş.K. ise, "Saat 02.00 sıralarında polis geldi. Oğlumu sordular. Bende yatak odasını kontrol ettiğimde evde yoktu. Polis ekipleriyle birlikte parka gittim. Oğlumun intihar etmek istediğini öğrendim. Polis ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

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Basket potasında intihar girişimini polis önledi
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