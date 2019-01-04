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'dan sefer iptalleri

Deniz Otobüsleri'nin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 04:27
BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 08.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

Ayrıca, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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BUDO'dan sefer iptalleri
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