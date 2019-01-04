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İl Başkanı görevinden alındı

Görevden alınan İl Başkanı , "Beni atamadı beni bu göreve il örgütüm seçti. Bana yapılan bu muamele tamamen anti demokratiktir." dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 22:46 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 22:47
CHP Gaziantep İl Başkanı görevinden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, görevinden alındı.

Sucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada CHP Genel Merkezi tarafından parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle kendisinin ve yönetimin görevine son verildiğini söyledi.

Sucu, bu göreve partinin il örgütü tarafından seçimle geldiğini ifade ederek, "Beni Kemal Kılıçdaroğlu atamadı beni bu göreve il örgütüm seçti. Bana yapılan bu muamele tamamen anti demokratiktir. Ben her zaman partimin ve örgütümün arkasındayım." dedi.

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CHP Gaziantep İl Başkanı görevinden alındı
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