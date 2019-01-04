CİMER'e şikayet rekortmeni

Allah ondan razı olsun. Sistem sayesinde halkımız yönetime ortak oluyor. Birçok başvurum çözüme kavuştu" dedi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'da CİMER'de bir sorun olduğunu iddia eden Gümüştaş'a yanıt vermiş "Veli Bey, CİMER sistemine bugüne kadar yapmış olduğunuz 791 başvurunun tamamı tarafımızca değerlendirilerek ilgili kurumlara yönlendirilmiştir. CİMER'e olan bu ilginizden dolayı teşekkür eder, başvurularınızı 7/24 bekleriz" demişti. İşte Gümüştaş'tan satırbaşları:

* "Bugün millet için ne yaptım" diyorum ve her gün bir başvuru yapıyorum. Günde bir tane hak olduğu için sıraya koydum. 2008'den beri gönderiyorum. Son bir yılda 365 tane oldu.

* Bazen ''Bu adam deli mi? Niye böyle yapıyor?'' diyebiliyorlar ama ben mücadelemi bu şekilde veriyorum. Benim sloganım: Çaresiz bıraktıysa dertler, yetişir sana CİMER. Birçok başvurum çözüme kavuştu.

* Yeni Anayasa çalışmalarında özellikle askeri konularda önerilerim oldu. Askeri liselerin kaldırılması, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkartılması gibi. AK Parti milletvekili Mustafa Şentop o zaman Anayasa Komisyonu başkanıydı. Bana ıslak imzalı teşekkür belgesi gönderdi.



