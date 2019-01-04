Cuma namazı çıkışı silahlı kavga: 5 yaralı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir caminin önünde cuma namazı çıkışı iki grup arasında çıkan silahla kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çok sayıda boş mermi çekirdeğinin bulunduğu olay yerinde birçok araç da zarar gördü.
Giriş Tarihi: 4.1.2019 15:20Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 15:31
Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir caminin önünde cuma namazı çıkışı iki grup arasında çıkan silahla kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çok sayıda boş mermi çekirdeğinin bulunduğu olay yerinde, birçok araç da zarar gördü.