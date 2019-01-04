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Cuma namazı çıkışı silahlı kavga: 5 yaralı

'in merkez Mezitli ilçesindeki bir caminin önünde cuma namazı çıkışı iki grup arasında çıkan silahla kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çok sayıda boş mermi çekirdeğinin bulunduğu olay yerinde birçok araç da zarar gördü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 15:31
Cuma namazı çıkışı silahlı kavga: 5 yaralı

'in merkez Mezitli ilçesindeki bir caminin önünde cuma namazı çıkışı iki grup arasında çıkan silahla kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çok sayıda boş mermi çekirdeğinin bulunduğu olay yerinde, birçok araç da zarar gördü.

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Cuma namazı çıkışı silahlı kavga: 5 yaralı
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