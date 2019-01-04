Emekli polis memuru, bıçak ve tornavidayla öldürüldü

İsmetpaşa Mahallesi Şehit Aras Kılıç Sokak'taki bir barakadaki cesedi fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemede cesedin, emekli polis memuru Mehmet Emin Yılmaz'a ait olduğunu belirledi. 2001 yılında eşinden boşanan Yılmaz'ın, bıçak ve tornavidayla öldürüldüğü saptandı.



?Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Emin Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olayın birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiği üzerinde duran polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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