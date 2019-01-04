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'ta kontrolden çıkan araç karşı yola fırladı...

'ta kadın sürücünün kontrolündeki otomobil refüjü aşarak karşı yola fırladı. Otomobilin yol kenarındaki marketin duvarına çarparak durabildiği kaza kameralara yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:43

Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü saat 08.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. 34 ZS 7202 plakalı aracıyla süratle seyrettiği iddia edilen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşıp karşı yola fırlayan araç, yol kenarında bulunan bir marketin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazanın etkisiyle şok geçiren sürücü, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, otomobilin süratle seyrettiği görülüyor. Bir anda kontrolden çıkan araç refüjü aşarak karşı yola geçiyor.

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Esenyurt'ta kontrolden çıkan araç karşı yola fırladı...
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