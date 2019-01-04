Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

'nün 'deki kripto yapılanmasına operasyon

merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 7 astsubay ve yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 18:09
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş hakkında yakalama kararı verildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de bu karar üzerine zanlıları yakalamak için Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Malatya ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

7 MUVAZZAF GÖZALTINDA

Operasyonda, 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN