FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş hakkında yakalama kararı verildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de bu karar üzerine zanlıları yakalamak için Erzincan'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Malatya ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

7 MUVAZZAF GÖZALTINDA

Operasyonda, 7 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.