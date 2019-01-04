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Hayalindeki yaşamın peşinden koşarak İsviçre'den Kaş'a gelen Fulya Özdemir'i, öldüren Atilla Makta'nın (34), haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösteren babası, "Fulya asıl şimdi öldü. Acımız ikiye katlandı" dedi. 29 yaşındaki Fulya Özdemir, yıllarca İsviçre'nin Zürih kentinde yaşadı. Hem İsviçre, hem Türk vatandaşıydı. 6 dil biliyordu, bankacılık yapıyordu ve iyi para kazanıyordu. Ancak hayatından memnun değildi. Antalya'nın Kaş ilçesine yerleşip resim ve ağaç süsleme yapmak istiyordu. 2015 yılı başında da bu hayalini gerçekleştirdi. Mükemmel kariyerini bırakıp Çukurbağ Yarımadası'nda kiraladığı villada tek başına yaşamaya başladı. Villada bir atölye kurdu, arkadaşlar edindi, hayatından memnundu. Ancak İsviçre'de yaşayan babası Eyvaz Özdemir, en son 15 Ekim 2016'da görüştüğü kızına bir daha ulaşamayınca hemen Kaş'a geldi.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Fulya'nın kaybolduğu gün Atilla Makta'nın (34), evine gittiğini belirledi. Genç kadın kaybolduktan bir gün sonra çalıştığı otelden ayrıldığı ve ortadan kaybolduğu tespit edilen Makta, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı. 22 suçtan sabıkalı olan Makta'nın parmak izleri de Özdemir'in aracında bulundu. Tutuklanan Makta, yargılandığı Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Bu karar ise genç kadının ailesini isyan ettirdi. Kızının Ankara'daki mezarını ziyaret eden baba Eyvaz Özdemir, katile verilen haksız tahrik indirimine, "Fulya asıl şimdi öldü. Acımız ikiye katlandı" diyerek tepki gösterdi. Özdemir ailesinin avukatı Selami Dalyan, "Haksız tahrik indirimi aileyi bir kez daha yaraladı. Karara, bütün hukuki gerekçelerle, Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz edeceğiz" dedi.