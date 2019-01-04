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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Hazreti Mevlana'nın kabri başında dua eden ve yetkililerden bilgi alan İmran Han, gazetecilere yaptığı açıklamada sufizmin takipçisi olduğunu belirterek şunları, "Pakistan'ın ideolojik babası olan Muhammed İkbal'in, ideolojik babası Mevlana Celaleddin Rumi'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Bir Mevlana uzmanı değilim ama kitaplarını yeterince okudum. Mevlana, sufizmin en büyük temsilcisidir" dedi. Ankara'da da TOBB'un organize ettiği çalışma yemeğinde konuşan İmran Han, "Pakistan ve Türkiye'nin ticaret hacmini artırmasının vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Pakistan Başbakanı İmran Han'a, Mevlana'nın eseri Divan-ı Kebir ve tablo hediye etti.