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Kebapçıya giren hırsızlar papağan 'Çapkın'ı çaldı

'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Yaşar Alaz'ın (60) işlettiği kebapçıya giren hırsızlar, Jako cinsi 'Çapkın' isimli papağanı çaldı. Alaz, 7 yıldır beslediği papağanın çalınmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Çaldıklarınız sizin olsun, 'Çapkın'ımı bana getirin. Kaç paraya satacaksanız, ne kadar istiyorsanız ben size veririm" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 11:03
Kebapçıya giren hırsızlar papağan 'Çapkın'ı çaldı

Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki Yaşar Alaz'ın işlettiği kebapçıya, önceki gece, kimliği belirsiz kişiler hırsızlık yapmak için girdi. Kebapçıdan kafeste bulunan, Jako cinsi 'Çapkın' isimli papağan ile televizyon, 650 lira ve aralarında antikaların da olduğu duvarlardaki eşyalar çalındı. Sabah kebapçıya gelen Alaz, kapı kilidinin kırılarak, açıldığını fark etti. İçeri giren Alaz, papağanının kafesinin boş olduğunu, içinde tüylerin bulunduğunu, televizyonun, kasadan paranın ve bazı eşyaların çalındığını görünce İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

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Kebapçıya giren hırsızlar papağan 'Çapkın'ı çaldı
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