Mersin'de tefecilik operasyonu

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde, bankalarla problemi olan yaklaşık 50 kişiyi yüzde 70'lere varan faiz oranlarıyla borçlandırarak 'tefecilik' yoluyla mal varlıklarını ele geçirdikleri ileri sürülen 5 kişi, jandarma ekiplerinin 4 aylık çalışması sonucu yakalandı.



Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde günlük, aylık ve yıllık yüzde 20 ila 70 oranlarında belirli belirsiz faiz oranlarıyla vatandaşlara para veren, vermiş oldukları paraya karşılık miktar ve alacaklı bilgisi doldurulmamış boş senet alan, borçlarını ödeyemeyenlerin mal varlıklarını kendi adlarına, çocuklarının adına veya akrabalarının adına tapulandırarak tefecilik yaptıkları belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından tüm faaliyetleri delillendirilen zanlılara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilere ait 5 ev ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda ise 8 adet 110 bin lira tutarında çek, biri imzalı 9 adet boş senet, 15 adet 235 bin lira değerinde senet, 78 bin 500 lira değerinde 15 adet ödeme dekontu, 7 adet alacak verecek ajandası ile 5 adet defter, 5 cep telefonu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, bin 818 adet mermi ve 37 bin 570 lira para ele geçirildi.



Şüphelilerin, bankalarla problemi olan yaklaşık 50 kişiyi yüzde 70'lere varan faiz oranlarıyla borçlandırarak 'tefecilik' yoluyla gerçeğe aykırı şekilde alım satım yapıp mal varlıklarını ele geçirdikleri ileri sürüldü.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

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