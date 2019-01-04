Metrobüsün çarptığı kişi yaşamını yitirdi

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Metrobüsün çarpması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Avcılar istikametinde seyreden bir metrobüs, Darülaceze-Perpa durağına geldiği sırada, yolcu Mehmet Süel'e (57) çarptı. Kazada yaralanan Süel, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Metrobüsün şoförü de Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı. Yaralı Mehmet Süel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.İETT'nin açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Sabah saat 08.00 sularında metrobüs aracı Perpa durağına yanaştığı sırada, erkek bir yolcu dengesini kaybederek metrobüs yoluna düşmüştür. Bu esnada meydana gelen kazada yaralanan vatandaşımız hastaneye kaldırılmıştır. 1962 doğumlu Mehmet Süel olarak kimliği tespit edilen vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Kaza ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."