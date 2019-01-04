Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Müge Anlı’ya önce itiraf etti, ardından yer gösterdi

’ya önce itiraf etti, ardından yer gösterdi

Atv ekranlarında yayınlanan 'da, şoke eden bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. 10 yıl önce kaybolan kadın ve kızı ile ilgili arama çalışmaları başladı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 11:10

On yıl önce kayıplara karışan Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal hakkında şok edici bir iddia ortaya atıldı. Kayıp kadın ve küçük kızı için polis ekiplerinin arama çalışmaları başladı.

ENİŞTEDEN ŞOK İDDİA

Kocaeli'nde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın programına konuk olan Meryem Tahnal'ın eniştesi canlı yayında yaptığı açıklamada; "Meryem'i öldürüp Tütünçiftliği sahiline gömdüler" dedi. Ardından Müge Anlı'ya yer gösterdi.

Müge Anlı'daki bu itirafı ihbar kabul eden Kocaeli Emniyeti, vakti kaybetmeden harekete geçti. Tütünçiftliği sahiline kadavra köpekleri ve iş makinaları getirildi. Kazı çalışmaları başlatıldı. 10 yıldır kayıp olan Meryem Tahnal ve kızına ait bir iz aranıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı’ya önce itiraf etti, ardından yer gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN