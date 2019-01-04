Müge Anlı’ya önce itiraf etti, ardından yer gösterdi

On yıl önce kayıplara karışan Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal hakkında şok edici bir iddia ortaya atıldı. Kayıp kadın ve küçük kızı için polis ekiplerinin arama çalışmaları başladı.

ENİŞTEDEN ŞOK İDDİA



Kocaeli'nde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın programına konuk olan Meryem Tahnal'ın eniştesi canlı yayında yaptığı açıklamada; "Meryem'i öldürüp Tütünçiftliği sahiline gömdüler" dedi. Ardından Müge Anlı'ya yer gösterdi.



Müge Anlı'daki bu itirafı ihbar kabul eden Kocaeli Emniyeti, vakti kaybetmeden harekete geçti. Tütünçiftliği sahiline kadavra köpekleri ve iş makinaları getirildi. Kazı çalışmaları başlatıldı. 10 yıldır kayıp olan Meryem Tahnal ve kızına ait bir iz aranıyor.