‘O bir eğitim şehidi’

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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde önceki gün kopya çekerken yakaladığı 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından 18 yerinden bıçaklanıp, 2 kurşunla vurularak öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel dün toprağa verildi. Üniversitenin Balgat Kampüsü'ndeki törene, 26 yaşındaki Şenel'in annesi Feyzen Damar, babası Mustafa Damar, eşi Levent Şenel, çalışma arkadaşları ile öğrencileri katıldı. Anne ve babası, Damar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.Şenel'le 2 ay önce evlenen Levent Şenel, "Ceren her zaman doğru bildiğini yapan, kurallara uyan, işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimseye iftira atmazdı. Hiçbir zaman kimse hakkında kötü konuşmazdı. İşini iyi yapmaya çalışan kıymetli bir bilim insanıydı. Benim eşim bir eğitim şehididir" dedi. Şenel, öğrencilere de şöyle seslendi: "İyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın. En önemlisi bu.Ceren Damar Şenel, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şenel'in, eşinin diplomat olması nedeniyle görevinden ayrılması gerektiğini söyleyenlere "Mesleğimi çok seviyorum, hiçbir yere gitmem" dediği öğrenildi.Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şenel için yayımladığı taziye mesajında "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Adliyeyesevk edilen katil zanlısı hukuk öğrencisi Hasan İsmail H., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Emniyet sorgusunda cinayeti soğukkanlı şekilde anlatan Hasan İsmail H.'nin 2014'te Kıbrıs'tan yatay geçişle bu okula geldiği, 2016'da da kopya çekerken yine Şenel tarafından yakalandığı öğrenildi. İlk kopyadan sonra uzaklaştırma cezası aldığını, ikinci kez yakalanınca okuldan atılma durumu olduğunu söyleyen Hasan İsmail H., "Konuşmak için odasına girdim, tersledi. Eve giderek babama ait silahı alıp tekrar yanına gittim. Ateş edip öldürdüm. Keşke bunlar olmasaydı" dedi.