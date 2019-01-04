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Şiddet uygulayan baba cezaevinde

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Şiddet uygulayan baba cezaevinde
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı ileri sürülen baba tutuklandı. Oğlu M.Y.'yi başına sert bir cisimle vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı baba tutuklandı. Tedavisi süren M.Y.'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İhbar üzerine önceki gün Gültepe Mahallesi'ndeki bir adrese giden 112 Acil Servis ekipleri başına sert bir cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y.'yi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırmış, çocuk hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. AA
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Şiddet uygulayan baba cezaevinde
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