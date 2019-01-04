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Son dakika: Marmara'da meydana geldi

Son dakika haberine göre Marmara'da bir meydana geldi. Merkez üssü Marmara denizi olan depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu açıklandı. , Balıkesir, Yalova ve İstanbul'dan da hissedilen depremde herhangi bir maddi hasar oluşmadı. Deprem ile ilgili 'dan açıklama geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 07:40 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 08:02
Son dakika: Marmara'da deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre saat 07:20'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme en yakın yerleşim birimi, 4.11 kilometre ile Bursa Karacabey'e bağlı Bayramdere Köyü oldu.



3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi'nin 4,11 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.20'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olarak tespit ettiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

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Son dakika: Marmara'da deprem meydana geldi
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