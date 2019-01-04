Trakya’da kar etkili oldu

BUGÜN NELER OLDU

Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı Trakya'yı etkisi altına aldı. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda etkili oldu. Hava sıcaklığının -2 derece ölçüldüğü Demirköy'de okullar 1 gün tatil edildi. Kar yağışı Edirne'nin Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde de etkili oldu. İstanbul'da da İBB ekipleri kar ve buzlanmaya karşı hazır bekledi. Kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor.