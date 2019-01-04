Ukrayna’da 2 Türk kız öğrenci öldürüldü

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Ukrayna'da üniversite öğrencisi iki Türk kız, yaşadıkları evde ölü bulundu. Kızların cinayete kurban gittiği bildirildi. Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan Türk vatandaşı Buket Y. ve Zeynep H.'den 3 gündür haber alamayan arkadaşları dün sabah saatlerinde polise ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis öğrencilerin yaşadığı eve gitti. Kiralık olan dairede kızların cansız bedenleri ile karşılaşan ekipler, yaptıkları incelemede öğrencilerin öldürülmüş olduklarını tespit etti.Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikâyette bulunduğu yazıldı. Yerel medyanın, olayın şüphelisi 'erkek arkadaş'ın gözaltına alınıp sorgulandığını yazmasının ardından polis ekipleri yaptıkları açıklamada, şüphelinin henüz yakalanmadığını ve şüpheli ya da şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Emniyet yetkilileri evin sahibinin de olayla ilgili ifadesini alacaklarını söyledi.Türkiye'nin Harkov Fahri Konsolosu Vladimir Belıy, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki iki Türk vatandaşının, Harkov'da Valentinovskaya Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde ölü bulundukları bilgisini verdi.Harkov Emniyet Müdür Yardımcısı Sergey Çij, yaptığı açıklamada, dün sabah Harkov'da kiralık bir dairede iki kız üniversite öğrencisinin cansız bedenlerini bulmaları sonrası, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattıklarını söyledi.