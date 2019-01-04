Üniversite yolunda kaza kurbanı oldular

BUGÜN NELER OLDU

Yürekyakan kazalardan ilki önceki gün akşam Adıyaman'da meydana geldi. Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Dağdelen, ders sonrası arkadaşı Emine Şevval Aytemir (27) ile birlikte okuldan çıktı. İki arkadaş, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada aşırı hız yapan Metin Dost'un kullandığı otomobil, yaya geçidinin tam ortasında iki arkadaşa çarptı. Yola savrulan öğrencilerden Dağdelen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aytemir'in ise hayati tehlikesi sürüyor. Dağdelen'in cenazesi memleketi İzmir'in Söke ilçesinde toprağa verilecek.İzmir'de ise Ekonomi Üniversitesi öğrencisi 3 gencin gece gezisi, acı bir kazayla bitti. Öğrencileri taşıyan araç saat 02.00 sıralarında Balçova Mithatpaşa Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan ve çarpmanın etkisiyle boynu kırılan Endüstri Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Asrın Velioğlu (21) yaşamını yitirdi. Kazada Berksu Solmaz ile sürücü Alper A. (23) de yaralandı.Bu arada Muğla'nın Menteşe ilçesinde ortaokul Eylül Tansu Suda'ya, otomobile binmek istediği sırada aynı yönde seyir halinde olan Mustafa Ö.'nün kullandığı araç çarptı. Eylül Tansu olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın gözaltına aldığı Mustafa Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.