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Uykuda nefessiz kalan bebek öldü

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019
Uykuda nefessiz kalan bebek öldü
Kırklareli'nde uykuda rahatsızlanan 10 aylık bebek hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinin Sergen köyünde, Ömer Faruk Bıyık isimli 10 aylık bebeğinin uyuduğu sırada nefes almadığını fark eden annesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bebek, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Bebeğin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı
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Uykuda nefessiz kalan bebek öldü
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