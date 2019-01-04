Zehir tacirlerinden akılalmaz yöntem...

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerini yakalamak ve uyuşturucu madde kullanımını engellemek adına ortaklaşa çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda, bugün Keçiborlu Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine baskın yapıldı.



UYUŞTURUCUYU KAĞIDA EMDİRMİŞLER



İş yeri ve araçlarda arama yapan polis, 2 parça halinde 103 gram metamfetamin maddesi, 4 parça kareli kağıt üzerine emdirilmiş şekilde en az 841 kullanımlık metamfetamin maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet akıllı cep telefonu, hassas terazi, 1 adet muşta, 1 adet bıçak ve uyuşturucu kullanmakta faydalanılan cam aparatlar ele geçirdi.



İş yerinde bulunan U.K. ve N.E. isimli şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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