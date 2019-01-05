Abant yolunda kar ulaşımı durdurdu

BOLU'da, yoğun kar yağışının etkili olduğu Abant Tabiat Parkı yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı. Çevredekilerin rampada kalan araçları itmesiyle trafik yaklaşık 2 saat sonra yeniden açılabildi.

Bolu'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda şehir içi ve dışından gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Yoğun kar yağışının yaşandığı Abant yolunda araçlar mahsur kaldı. Kar lastiği olmayan ya da zincir takılmayan araçların dik rampalarda ilerleyememesi nedeniyle trafik durdu. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bazı tatilciler, araçlarından indi. Yolda kalan araçlar, çevredekilerin yardımıyla itilerek yoluna devam etti. Araçların hareket etmesiyle yaklaşık 2 saat boyunca duran trafik yeniden açıldı.



BUGÜN NELER OLDU