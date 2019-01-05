Arkadaşına “Ceren Damar’ı öldüreceğim” demiş

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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H.'nin ailesi, tutuklanan zanlının cinayetten önce yazdığı ileri sürülen 'İntiharımdan Ceren Damar sorumludur' yazılı mektubu savcılığa teslim etti. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada cinayetin öncesi ve sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Buna göre Hasan İsmail H., sınavda kopya çekerken yakalanınca Şenel tarafından sınav kağıdı alınıp tutanak tutularak sınıftan çıkarıldı. Okuldan çıkıp aracının yanına giden H.'yi, bir arkadaşı aradı. Arkadaşına, Şenel'in kendisiyle uğraştığını söyleyen H., "Ceren Damar'ı öldüreceğim" dedi. Bu konuşmanın ardından H., aracıyla evine gitti. Evde babasına ait ruhsatlı tabanca ve bıçak alan zanlı, saat 12.30 sıralarında tekrar okula gelerek boş bir etüt odasında bekledi. Hasan İsmail H., daha sonra Şenel'in odasına giderek cinayeti işledi. Olayın ardından tabancayı çenesinin altına dayadı ancak diğer hocalar odaya girince intihardan vazgeçti.