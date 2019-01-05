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aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! yeni Cuma BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

2019 yılına girmekle birlikte milyonlarca vatandaş için merakla beklenen aktüel ürünler listesi araştırılmaya başlandı. Her hafta birbirinden güzel ve sürpriz ürünlerle müşterisinin karşısına çıkan Bim marketler zinciri Cuma yeni hafta kataloğunda da her kesime hitap eden birbirinden güzel ürünler var. Bu hafta davlumbazdan ankastre fırına kadar birbirinden güzel onlarca ürün bulunmakta. İşte 11 Ocak Cuma

Giriş Tarihi: 5.1.2019 08:01 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 08:01
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Ocak yeni Cuma BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

Müşterilerine sunduğu indirimli çeşitli ürünlerle dikkat çeken BİM marketler zinciri, yeni yılın ikinci hafta BİM aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 11 Ocak Cuma gününe özel olarak hazırlanan aktüel ürünler listesinde ev ekonomisine katkı sunacak onlarca ürün bulunmakta. BİM'in internet sitesi üzerinden aktüel ürünler kataloğunu açıklaması ile milyonlarca yurttaş 'BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. 11 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürün olarak ankastre fırın ve davlumbaz dikkat çekerken, katlanabilir yatak da iddiali gözüküyor. Peki, 11 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

İşte haftanın Bim aktüel ürünleri;

11 Ocak Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri şöyle;

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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Ocak yeni Cuma BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
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