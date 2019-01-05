BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11 Ocak yeni Cuma BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

Müşterilerine sunduğu indirimli çeşitli ürünlerle dikkat çeken BİM marketler zinciri, yeni yılın ikinci hafta BİM aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 11 Ocak Cuma gününe özel olarak hazırlanan aktüel ürünler listesinde ev ekonomisine katkı sunacak onlarca ürün bulunmakta. BİM'in internet sitesi üzerinden aktüel ürünler kataloğunu açıklaması ile milyonlarca yurttaş 'BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. 11 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürün olarak ankastre fırın ve davlumbaz dikkat çekerken, katlanabilir yatak da iddiali gözüküyor. Peki, 11 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

İşte haftanın Bim aktüel ürünleri;

11 Ocak Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri şöyle;