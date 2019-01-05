Büyük eğitim kurumlarının yapmadığını bu köy okulu yaptı

Mardin'in Mazıdağı İlçesine bağlı Yukarı Konak Köyü Ortaokulu, Türkiye'nin değişik kentlerinde görev yapan öğretmen ve öğrencilere yönelik yarışmalara imza atıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile bir köy okulu sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Yukarı Konak Ortaokulu, yarışmadaki asıl amacının toplumu okumaya ve yazmaya yönlendirmek.

Yukarı Konak Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı bir köy…Köydeki ortaokul Anadolu'da bildik köy okullarından farklı olarak ön plana çıkıyor. 21 öğretmenin görev yaptığı ve 213 öğrencinin de eğitim gördüğü Yukarı Konak Ortaokulu, Türkiye'de üniversite, büyük çaptaki okulların yapması gereken sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor. Yukarı Konak Ortaokulu Müdürü Nurettin Zirek ve öğretmenler, Türkiye geneli tüm resmi/özel okul öğretmen ve öğrencilerine yönelik; "Öğretmenler Arası Anı Yarışması", lise öğrencilerine arası "Nesilden Nesile Çanakkale Zaferi Konulu Kompozisyon Yarışması" ortaokul öğrencileri arası "Benim Öğretmenim Konulu Şiir Yarışması" projenin hayata geçirilmesi için geçtiğimiz yıl Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yaptılar. Köy okulunun öncülüğünde yapılacak yarışmalara bakanlık onay vererek, tüm illerin Milli Eğitim Müdürleri'ne üst yazı ile duyurusu yapıldı.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Başvuruların 22 Şubat'ta sona ereceği yarışmada öğretmenler ve öğrenciler ayrı ayrı kategoride yarışacak. Yarışma sonucunda, dereceye girenler altın, tablet bilgisayar ve Mardin gezisi ile ödüllendirilecek. Ayrıca okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler dereceye girenleri evlerinde misafir edecek.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN MESAJ ALDILAR

Yarışma duyuruları Milli Eğitim bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yurt geneli resmi/özel tüm eğitim kurumlara yapıldıktan sonra okul idaresine Edirne'den Kars'a, İzmir'den Şırnak'a, Ankara'dan Van'a ve Antalya, Bodrum'dan Erzurum'a Türkiye'nin dört bir yanından tebrik ve başarı mesajları geldi. Yukarı Konak Orta Okulu, yarışmada dereceye giren eserleri okul dergileri "Yukarı Konak Yankı" ikinci sayısında yayınlanıp derginin Türkiye geneli bir okur kitlesi ile buluşmasını sağlamaya da çalışıyorlar.

"TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİK YERLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Yukarı Konak Ortaokulu Müdürü Nurettin Zirek, Mardin'de bir köy okulu olarak bu projeyi yürüterek, Türkiye'nin her köşesinden öğretmen ve öğrencilere ulaşıp yarışmalara katılmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Zirek, Mazıdağı İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner desteklerinin projede görev alan öğretmen ve öğrencilerin moral ve motivasyonlarını daha da çok artırdığını belirtti. Okul Müdürü Zirek, "Yarışmalarının amacını yurt geneli tüm öğretmen ve öğrencilerin katılımlarını artırarak; Anadolu'nun her köşesinde görev yapan öğretmenler arasında mesleki yaşanmışlıklarının paylaşılmasını sağlayarak öğretmenler arasında bir etkileşim yaratmak. Lise öğrencileri arasında Çanakkale Zaferi ruhunun nesilden nesile aktarımını sağlamak ve ortaokul öğrencileri arasında öğretmen ve sevgisinin minik kalplerde büyümesine katkı sağlamak istiyoruz. Yarışmalar sonucunda, dereceye giren eser sahipleri kadim kent Mardin'de tarihi ve kültürel yerleri gezmelerinin keyfini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Zirek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da bir mesleki yaşanmışlık anısını yarışmada paylaşmasını istediler.