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Eşine kızdı, doğalgazı patlattı

ANKARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019
Eşine kızdı, doğalgazı patlattı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 2'si polis 5 kişi hafif yaralandı. Dün akşam saatlerinde Turgut Reis Caddesi'nde ikamet eden, H.T. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşine kızarak, doğal gaz vanasını açıp intihar etmek istedi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine H.T, elindeki çakmağı ateşledi. Meydana gelen patlamada, 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 kişi hafif yaralandı. Patlamaya sebep olan H.T. ise Dışkapı Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Eşine kızdı, doğalgazı patlattı
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