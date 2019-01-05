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Kaçırdıkları kişiye mağarada işkenceye yapanlar için karar verildi

’da iş insanı V.B.'yi kaçırıp mağarada yaptıkları ileri sürülen 1'i kadın, 5 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 17:12
Kaçırdıkları kişiye mağarada işkenceye yapanlar için karar verildi

Geçen hafta iş yerine giderken kaçırdıkları iş insanı V.B.'ye mağarada işkence yaparak üzerindeki para ve ceptelefonu ile değerli eşyalarını alan kişiler daha sonra V.B.'yi serbest bıraktı.

Çuvalı açınca şok oldular

ADRESLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

İş insanının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ile Narkotik Bürosu ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler V.B.'yi kaçırdığı iddia edilen İ.S., S.D., A.T., B.E. ve Ö.T.'nin adreslerini tespit ederek operasyon düzenledi.

ESRAR VE ÇALDIKLARI TELEFONLAR BULUNDU

Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ise 1 kilo 800 gram esrar, 1 av tüfeği, V.B.'ye ait cep telefonu ile 9 cep telefonu ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis gözaltına aldığı 5 şüpheliyi ifadesinin ardından adliyeye sevk etti.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.S., S.D., A.T., tutuklanarak cezaevine konuldu. B.E. ve Ö.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaçırdıkları kişiye mağarada işkenceye yapanlar için karar verildi
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