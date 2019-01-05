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Kayıp kadının cesedi, parçalanmış halde bulundu

'nin Yığılca ilçesinde oturan, 18 gün önce kaybolan ve aynı tarihte kendini asarak intihar eden ile ilişkisi olduğu öne sürülen 'in cansız bedeni, ormanlık alanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 21:31
Kayıp kadının cesedi, parçalanmış halde bulundu

Yığılca Naşlar Köyü'nde 18 Aralık 2018 tarihinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Dilek Dağdelen için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama başlatıldı.

AVCILAR TARAFINDAN BULUNDU

Bugün, D-655 yolu Şifalı Su mevkiinde ormanlık alanda ava çıkanlar tarafından gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden jandarma ekipleri, vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış kadın cesedi buldu.

18 GÜNDÜR KAYIPTI

Kolları ve kafası olmayan cesedin 18 gündür kayıp olan Dilek Dağdelen'e ait olduğu belirlendi.
Ekiplerin yaptığı araştırmada genç kadının 18 Aralık 2018 tarihinde Akçakoca'da kendisini asarak intihar eden Ömer Dal'la ilişkisi olduğu, Dal'ın genç kadını öldürdükten sonra intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Dilek Dağdelen'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kayıp kadının cesedi, parçalanmış halde bulundu
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