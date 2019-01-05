Meteoroloji'den son dakika uyarı üstüne uyarı! Kar yağışı bugün başlıyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'nin son dakiak uyarılarının ardından hava sıcaklıkları 2 derece göstersede hissedilen sıcaklıklar eksinin altına indi. Yağan sağanak yağışlar yerini kar yağışına bıraktı. Yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışları dün sabah saatleri itibariyle Marmara bölgesinde de etkisini gösteriyor. Tekirdağ'da etkili olan kar yağışları dün öğlen saatlerinde İstanbul Başakşehir'de başladı. Dün gece saatlerinden itibaren tekrar etkisini arttıran sağanak yağışların bugün etkisini artttırarak gün boyu süreceği belirtildi. İşte hava durumuna ilişkin tüm detaylar...