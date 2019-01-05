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'den son dakika uyarı üstüne uyarı! bugün başlıyor! 'da hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden hava durumuna ilişkin son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Soğuk havaların ciddi anlamda düşmesinin ardından yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkili oluyor. Dün sabah itibariyle kar yağışları Marmara bölgesinde de etkili olmaya başladı. Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ bölgelerinde yağan kar yağışları tüm kentleri beyaza bürümüş beraberinde bir çok ilçede okullar tatil edilmişti. 'da yaşayan vatandaşların "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusu için cevapta meteoroloji'den geldi. Bugün sağanak yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olacağı İstanbul'da gece saatlerinden sonra yağışların yerini kar yağışına bırakacağı ve Çarşamba gününe kadar aralıklarla süreceği belirtildi. İşte bölge bölge tüm yurtta raporları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 5.1.2019 08:30
Meteoroloji'den son dakika uyarı üstüne uyarı! Kar yağışı bugün başlıyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Plan yapacaklar dikkat! 'nin son dakiak uyarılarının ardından hava sıcaklıkları 2 derece göstersede hissedilen sıcaklıklar eksinin altına indi. Yağan sağanak yağışlar yerini kar yağışına bıraktı. Yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışları dün sabah saatleri itibariyle Marmara bölgesinde de etkisini gösteriyor. Tekirdağ'da etkili olan kar yağışları dün öğlen saatlerinde Başakşehir'de başladı. Dün gece saatlerinden itibaren tekrar etkisini arttıran sağanak yağışların bugün etkisini artttırarak gün boyu süreceği belirtildi. İşte hava durumuna ilişkin tüm detaylar...

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Meteoroloji'den son dakika uyarı üstüne uyarı! Kar yağışı bugün başlıyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?
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