Polis kapıyı kırsa katili yakalayacaktı

Ukrayna'da Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan Buket Yıldız (21) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (20) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Cinayetin arkasında Yıldız'ın görüşmek istemediği "saplantılı aşık" Hüsnü Can Ç. çıktı. Polis "Rinkov" olarak tanınan ve iki gün cesetlerin yanında kaldığı belirlenen cinayet zanlısı Hüsnü Can Ç.'yi arıyor. Şüphelinin sosyal medya hesaplarında Criminal Case video oyunu paylaşımları var. İki ev arkadaşından geriye ise hatıraları kaldı. Hüsünbeyi'nin yılbaşı gecesi telefonla son kez görüştüğü ailesine "Hepinizi çok seviyorum" dediği ortaya çıktı. Yıldız ise yeni yıl kutlamalarındaki havai fişek gösterilerinden fotoğraf atacaktı ama olmadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım isteyen aileler, cenazeleri Türkiye'ye getirebilmek için ülkedeki Noel tatilinin bitmesini bekliyor. Buket Yıldız'ın Hatay Samandağı'nda yaşayan anne babası Canan-Hikmet Levent Yıldız acı haberle yıkıldı. Baba Yıldız şunları anlattı: "Kızım katille 1 yıl önce tanıştı. Hal ve hareketleri hoşuna gitmediği için görüşmeyi kesti. Ancak katil kızımın peşini bırakmadı. Günde 3 kez konuşurduk. En son yılbaşı günü annesini arayarak kutlamalar için meydana ineceğini ve fotoğraf atacağını söylemiş. Fotoğraf gelmeyince aradık ulaşamadık. Ertesi gün de ulaşamayınca polise bildirdik. Polis eve gitmiş ancak kapıyı açan olmamış. Polis de kapıyı kırmamış, geri dönmüş. Polis eve gittiğine katil evdeydi, kapıyı kırsalar katili yakalayacaklardı. 2 yıl önce mimarlık ve mühendislik fakültesini kazandı. O sadece evimizin değil tüm ailemizin prensesiydi."Zeynep Hüsünbeyi Kick boks yapıyordu ve bir ay sonra müsabakalara çıkacaktı. Zeynep, en son yılbaşı gecesi Whatsapp üzerinden ailesi ve akrabalarını tek tek arayıp, iyi yıllar diledikten sonra "Hepinizi çok seviyorum" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da ondan haber alınamadı. İzmir'de yaşayan ve her ikisi de diş teknisyeni olan Yurdal- Nalan Hüsünbeyi çifti, tek çocukları olan Zeynep'in ölüm haberiyle büyük bir acı yaşıyor. Acılı anneye sakinleştirici ilaç verildi. Amca Mete Hüsünbeyi "Son derece çalışkan ve başarılı bir öğrenciydi. Yardımseverdi. Çok iyi gitar çalıp, beste yapardı" dedi. Eniştesi Murat Dal ise şunları söyledi: "Anne baba perişan durumda. Takıntılı sevgilisi Buket'e musallat olmuş. Türkiye'den Ukrayna'ya Buket'i görmeye gitmiş. Eve vardığında Buket'le tartışmış. Çocuğu evden göndermişler. Sonra Zeynep markete çıkmış. Katil sokakta pusu kurmuş. Zeynep'in çıkmasını fırsat bilip eve girmiş. Buket'i evde bıçaklamış. Zeynep de market dönüşü bıçaklanmış. Çok üzgünüz."Katil zanlısı Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan çıkış yapıp Türkiye'ye geldiği tespit edildi.