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Sahibinden satılık tarihi eser

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Sahibinden satılık tarihi eser
Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Sultanahmet'teki 550 yıllık tarihi İshak Paşa Hamamı mülk sahibi tarafından satılığa çıkarıldı. Hamama 3.5 milyon dolar değer biçildi. Mülk sahibi ailenin avukatı önceliklerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve hamam ile eş değerde olan arsa ya da başka bir gayrimenkulle takas yapılabileceği belirtilerek müdürlüğe bu yönde bir teklif verildiğini açıkladı. Yabancı şirketlerden ve Türkiye'den birçok büyük şirketin hamama talip olduğu, tarihi binayı müzayede salonu olarak kullanmak istedikleri iddia edildi.
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Sahibinden satılık tarihi eser
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