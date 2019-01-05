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Son dakika haberi... 'da beklenen kar yağışı başladı! Kar İstanbul'un bu ilçelerinde etkili oluyor

Son dakika haberi.. 'da beklenen kar yağışı başladı.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün daha önce bildirdiği üzere İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.. Balkanlar'dan gelen ve Edirne, 'da etkili olan kar yağışı İstanbul'a da ulaştı. Silivri'de etkisini artıran kar yağışının İstanbul'un çeşitli noktalarında da etkili olması bekleniyor.. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, belediyenin önlemlerini de artırdı.. İşte dikkat edilmesi gereken İstanbul'un ilçeleri..

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 20:04 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 20:06
Son dakika haberi... İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Kar İstanbul'un bu ilçelerinde etkili oluyor

Silivri'nin Büyükçavuşlu, Alipaşa, Çayırdere, Danamandıra ve Kadıköy ile Çatalca'nın Halaçlı mevkilerinde kar yağışı başladı.

Yağış nedeniyle Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile kar küreme araçları ilçede hazır bekletiliyor.

Öte yandan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme aracını kullanarak köy yollarında incelemede bulundu. Bozoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 150 personel ve 100 araçla ilçede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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Son dakika haberi... İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Kar İstanbul'un bu ilçelerinde etkili oluyor
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