Son dakika haberi... İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Kar İstanbul'un bu ilçelerinde etkili oluyor

Silivri'nin Büyükçavuşlu, Alipaşa, Çayırdere, Danamandıra ve Kadıköy ile Çatalca'nın Halaçlı mevkilerinde kar yağışı başladı.
Yağış nedeniyle Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile kar küreme araçları ilçede hazır bekletiliyor.
Öte yandan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme aracını kullanarak köy yollarında incelemede bulundu. Bozoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 150 personel ve 100 araçla ilçede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.