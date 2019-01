Tacizciye 6 yıl hapis cezası

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Başakşehir'de, marketten eve dönen 14 yaşındaki B.Y. adlı kıza arkadan sarılıp çalılıklara sürüklemeye çalışan Murat Ş., "Çocuğa karşı cinsel istismar" suçundan 6 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Olay, bir sitenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Saldırıdan önce o kameralardan birini bozmaya çalıştığı ortaya çıkan 29 yaşındaki parke ustası zanlı Murat Ş. iki hafta sonra yakalandı. Suçunu itiraf eden ve pişman olduğunu savunan zanlı hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, sanığın olay tarihinde 15 yaşından küçük mağdureye yönelik olarak cinsel istismar suçunu işlediği sabit olduğundan suçun işlenme biçimi, suç kastının yoğunluğu, meydana gelen tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, cezanın failin geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak cezada iyi hal indirimi uyguladı ve cezayı 6 yıl 8 aya çevirdi.