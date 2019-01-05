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’da 3 otobüs kül oldu

’ın Süleymanpaşa ilçesinde toplu taşıma yapan park halindeki 3 adet özel halk otobüsü yandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019 06:26
Tekirdağ’da 3 otobüs kül oldu
Yangın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki otobüslerin park ettiği alanda gece saat 03.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde olan 3 adet özel halk otobüsünde yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 3 halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesi ile 3 halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri halk otobüslerinde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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Tekirdağ’da 3 otobüs kül oldu
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