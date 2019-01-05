Zeynep Turan ile günlük burç yorumları burada! 5 Ocak Cumartesi günlük borç yorumu yayınlandı

Yeni yılın ilk haftasında burç yorumları yine Zeynep Turan ile takip edilmeye devam ediyor. Uzman Astrolog Turan'ın yorumu ile 5 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları yine sizlerle... Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu bugün sizlere hangi bilgileri verecek? Burç yorumunuz size neyi işaret ediyor? Öyleyse hemen okumaya başlayabilirsiniz.

5 OCAK CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ

İletişim gezegeni Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlıyor ve yarın yine toprak burcunda bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Söz konusu aşk olunca aslında ne kadar seçici olduğunu hatırlamaya hazır mısın? Bugünden itibaren birlikte olduğun kişinin geçen aylarda gerçekleştirmediği, eksik bıraktığı konuları ciddiye alıp; çözülmesini isteyebileceğini işaret ediyor.

BOĞA

Hareketli bir hafta sonu seni bekliyor. Gezegenlerin seyri sahiplenici tarafını ön plana çıkarıyor. Çocuklarla iletişiminin fazla olduğu bir işte çalışıyorsan bugün senin için oldukça verimli bir gün olabilir. İletişim gezegeni Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlıyor ve yarın Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Parasal ortaklıklarında var olan problemlere eğilmek ve bir uzlaşmaya varmak adına da ideal bir gün olabilir.

İKİZLER

Yönetici gezegenin Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlıyor ve yarın çok etkili bir Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Yaratıcılığı ile para kazananlar için bugün ideal bir gün. Gezegenlerin konumu sana ihtiyacın olan ilhamı verirken özgün ve yenilikçi fikirlerinle ön plana çıkabilirsin. Beraberliği olan bir İkizler burcuysan; sevdiğin kişiyle ilişkini canlandırabileceğin, beraber yeni hobiler edinebileceğin bir gün geçirebilirsin.

YENGEÇ

Maddi konularda gelir- gider dengene çeki düzen vereceğin günler başlıyor artık senin için. İletişim gezegeninin burç değiştirmesinin yanı sıra yarın bir de toprak burcunda Güneş Tutulması gerçekleşecek. Bugünden itibaren belli konularda cimri davranmaktan korkmayacak; hatta çalışanlarına veya ekibine tutumlu olmaları için uyarılarda bulunacağına işaret ediyor.

ASLAN

İletişim gezegeni Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. Şans bugün de senden yana. Üst üste güzel haberler alabilirsin. Gerçekleştirmeyi düşündüğün planların varsa bugün olumlu bir gün! Özel hayatında da güzel bir döneme girerken sevdiğin kişiyle, küçük bir seyahate çıkabilir ya da beraber organizasyonlara katılabilir; keyifli bir gün planlayabilirsin!

BAŞAK

Yarın Güneş Tutulması gerçekleşiyor ve iletişim gezegeni Merkür bugün toprak burcuna geçti. Gün içerisindeki şartlara uyum sağlamakta zorlanacağın bir gün seni bekliyor. Gün içerisinde çalışma ortamında bazı konularda fikirlerini açıkça dile getirmemen çalışma ortamında gerginlik yaşanmasına neden olabilir. Sana önerim; düşüncelerini paylaşırken, kim ile paylaşım yaptığına dikkat etmen!

TERAZİ

İletişim gezegeni Merkür, bugün burç değiştirirken yarın gerçekleşecek Güneş Tutulmasına da eşlik edecek. Senin içinde artık aşkta gerçekleri görmek vaktinin başladığını söyleyebilirim. Ayrıca önümüzdeki günlerde evini güzelleştirmeye fazladan mesai harcayabilirsin. Dikkatli ve disiplinli olmanın faydasını göreceğin bir gündesin.

AKREP

Bugün mantıklı tutumunla dikkatleri üzerine topladığın bir gün… Zekâ gezegeni Merkür, bugün burç değiştirirken yarın gerçekleşecek Güneş Tutulmasına da eşlik edecek. Gökyüzü etrafındaki kişilerle ortak fikirlerde bulaşabileceğini ve rahat bir gün geçirebileceğine işaret ediyor. Özellikle bu yorumum aile ortamında geçerli! Beraberliği olan bir Akrep burcuysan; ilişkinde eski meseleleri masaya yatırabilir, geçte olsa çözüme ulaşabilirsin.

YAY

İletişim gezegeni Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlarken, yarın gerçekleşecek Güneş Tutulmasında da etkin rol alacak. Gezegenlerin seyri iletişim kurma şeklin, ilgi alanların, sosyal ilişkilerin üzerinde etkili olacak. Bugün bu alanlarda daha kontrollü ve garantici hareket edebileceğini söyleyebilirim.

OĞLAK

Zihnini ve kalbini yoran insanları hayatından çıkarmayı aklına koyduğunun bir gün. Bunun sebebi ise Merkür'ün burç değiştirmesi ve yarın gerçekleşecek güneş Tutulmasına destek olması. Ancak gezegenlerin seyri bazı sert kararların da yumuşamanı sağlayabilir; karar aşamasını rötara alabilir. Öte yandan bugünden itibaren bulunduğun ortamlarda varlığınla dikkatleri üstüne çekeceğini söyleyebilirim.

KOVA

İletişim gezegeni Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. Yarın Güneş Tutulmasının gerçekleşeceğini de bilmelisin. Bugün yapacağın eylemler beklediğin kadar hızlı sonuç getirmeyebilir. Bugün uzun zamandır konuşmadığın bir arkadaşınla konuşabilir, akşam için beraber bir plan yapabilirsin. Sevgilisi olan bir Kova burcuysan bugün ona yönelik konuşmalarında kelimelerini daha dikkatli seçmeni öneririm; onu fark etmeden kırmamak için!

BALIK

Gezegenlerin seyri güzellik ve estetiğe dair alanlarda yaşayabileceğin aksiliklere vurgu yapıyor. İletişim gezegeni Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlıyor ve yarın çok etkili bir Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Güzellik ya da estetik ile ilgili iş yapan biriysen; bugün de oldukça dikkatli olmanı, hiçbir konuda risk almamaya özen göstermeni öneririm.