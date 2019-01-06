Asansör boşluğuna düşen iki işçi öldü

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Çorum'da,inşaatta asansör boşluğuna düşen 2 işçi öldü. Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, inşaat halindeki binada çalışan Ökkeş Sürmeli ve Emrullah Ersoy, 6. katta asansör montajı yaparken dengesini kaybederek boşluğa düştü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Sürmeli ve Ersoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan Bursa'da, sondaj çalışması sırasında 1 metre çapındaki boru içinde çalışırken su tahliye motorundan çıkan gazdan 6 işçi zehirlendi. İşçilerden Atilla Balandi ile kardeşi Yasin Balandi hayatını kaybetti.