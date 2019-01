Babasının mezarında yakalandı

Ukrayna'da üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi öldürüp Türkiye'ye kaçan Hüsnü Can Ç. (21), Pendik'te babasının mezarı başında yakalandı. Zanlının üzerinde bilye atan tabanca ve bıçak bulundu. Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (22), 2 Ocak'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde cesetleri bulunmuştu. Ukrayna polisinin soruşturması sonucu katilin Buket Yıldız'ın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsnü Can Ç. (21) olduğu belirlendi. Cinayetten 10 gün önce Ukrayna'ya giden katil zanlısının, 31 Aralık akşamı kızların Valentinovskaya Caddesi'ndeki evine girdiği tespit edildi. Buket'i evde katleden zanlının, marketten dönen Zeynep'i ise kapı önünde öldürdüğü anlaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren Ukrayna polisi zanlının 2 Ocak'ta uçakla Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Hüsnü Can Ç.'nin, Türkiye'ye dönüş bileti almak için 2 Ocak'ta kızların dizüstü bilgisayarlarını ve cep telefonlarını sattığı kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Görüntülerde ayrıca, katilin yüzünde boğuşmadan kaynaklanan tırnak izleri tespit edildi. Türkiye'ye kaçtığı kesinleşen 20 yaşındaki zanlı Hüsnü Can Ç., hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın Interpol Daire Başkanlığı'nca İstanbul Emniyeti Interpol Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından 4 Ocak Cuma günü saat 21.00 itibariyle polis harekete geçti. Hüsnü Can Ç.'nin iki ayrı evinin bulunduğu Pendik ilçesi ve çevresinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Evlerinde bulunamayan zanlının arkadaşı S.Y., ifadesine baş vurulmak üzere gözaltına alındı.



HAVAALANINDAN MEZARLIĞA

Araştırmalar sonucu zanlı, dün saat 16.00 sıralarında üzerindeki bilye atar tabanca ve bıçakla birlikte Kurtköy Mezarlığı'nda babasının mezarı başında yakalandı. 19 saat içinde gözaltına alınan Hüsnü Can Ç., sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini iletti.



SİNSİ BİR PLAN YAPIP ÖLDÜRMEYE GİTMİŞ

Akrabalarından Vefa Kaçar (61), Zeynep Hüsünbeyi'nin tıp okumak için Ukrayna'ya gittiğini, 1 yıl önce de arkadaşı Buket Yıldız ile Harkov'a taşındıklarını anlattı. Kaçar, "Katil zanlısı Hüsnü Can Ç. 4 ay önce de Ukrayna'ya gelmiş. Zeynep, Hüsnü Can Ç.'ya 'Zorla güzellik olmaz. Buket seni istemiyor. Artık rahatsız etme' demiş. 4 ay önce hiçbir şey olmadan dönmüş, Türkiye'ye gelmiş. Ancak bu kez sinsice bir plan yapıp gitmiş. Pusu kurarak hem Buket'i hem de Zeynep'i öldürdü " dedi. Tıp okuyan Zeynep'in halası Ilgım Selek ise "Zeynep yıllarca beklenen bir çocuktu. Sülalenin ilk torunuydu. Diğer kardeşlerimiz de geç evlendi ve geç çocuk sahibi oldu. Zeynep çok büyük hayallerle dünyaya geldi. Cani, Zeynep ile birlikte hayallerimizi de aldı. Zeynep'i doktor olarak görecektik. Gelinlik giyecek ve evlendirecektik. Bu kâbustan uyanmak istiyoruz" diye konuştu.



"EVET BEN ÖLDÜRDÜM"

Zanlı Hüsnü Can Ç., sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği sırada, "Kızları neden öldürdünüz" sorusuna "Hı, hı, evet öldürdüm" şeklinde yanıt verdi.

BUGÜN NELER OLDU