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Balçığa düşen at için seferber oldular

'da zemini balçıkla kaplı su tahliye kanalına düşen at, itfaiye ekibi ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019 14:24

Merkez Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Görenler Mahallesi yakınlarından geçen, yaklaşık 7 metrelik ve zemini balçıkla kaplı su tahliye kanalına civardan geçen at düştü.

Vatandaşın kendi imkanlarıyla çıkaramadığı at için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istendi.

At, bölgeye giden 5 kişilik itfaiye ekibi ve çevredeki vatandaşların da desteğiyle bulunduğu yerden halat yardımıyla yarım saatlik uğraş sonucunda kurtarıldı.

İtfaiyenin hortumuyla yıkanan ata, mahalleli su ve yem verdi.

Sonradan olay yerine gelen atın sahibi Ahmet Arın da desteklerinden dolayı itfaiye ve vatandaşa teşekkür etti.

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Balçığa düşen at için seferber oldular
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