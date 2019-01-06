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'da eğitime kar engeli

Valisi Ahmet Ümit, kente etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime yarın bir gün ara verildiğini duyurdu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019 21:00
Bolu'da eğitime kar engeli

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre gün boyunca süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, yarın kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Ümit, engelli ile hamile kamu personeline de yarın bir gün idari izin verildiğini belirtti.

Açıklamasında, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ümit, "Gençler, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verdik. Güzelce dinlenin, eğlenin, biraz da ders çalışın, kendinize dikkat edin, hasta olmayın. Sizleri seviyoruz, unutmayın." ifadelerini kullandı.

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Bolu'da eğitime kar engeli
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