Dikkat meteoroloji uyardı... İstanbul'a kar geliyor

İstanbul hava durumu hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Ocak ayının ilk haftası geride kalırken, Türkiye'nin birçok bölgesi kara teslim oldu.

İSTANBUL İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için uyarıda bulundu.

İşte yapılan son dakika açıklaması;

İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

07.01.2019 03:00-08.01.2019 18:00

Hadisenin Şiddeti - Orta Kuvvette Kar

Oluşması Muhtemel Riskler

Buzlanma - Don Olayı - Ulaşımda Aksamalar

ANKARA'YA DA KAR GELİYOR

Ankara'da bugün hissedilen hava sıcaklığı -1 olarak dikkat çekiyor! Ankara ayazlarının yoğun olarak yaşandığı başkentte yer yer hissedilen hava sıcaklığı -10 dereceye kadar düşüyor. Başkent Ankara'da bugün yani 6 Ocak Pazar kar yağışı bekleniyor.

Ankara için şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 06.01.2019 Pazar sabah saatlerinden itibaren Ankara'da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 cm civarında örtü bırakacağı; Pazar gece ve Pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.