Edirne'de okullar tatil mi? Hava durumu verileri ile Edirne kar tatili haberi 7 Ocak Pazartesi

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Marmara Bölgesi'nin en kalabalık şehirlerinden olan Edirne'de kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Edirne'de yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Edirne'de okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK PAZARTESİ

Edirne'de 7 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil olup olmadığına yönelik resmi bir açıklama bulunmazken, normal iş takvimine göre okulların Pazartesi günü eğitim öğretime devam etmesi öngörülüyor.

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VALİ EKRAN CANALP'TAN AÇIKLAMA

Vali Canalp, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, gazetecilerin kentteki kar yağışıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Canalp, dün gece en son Enez ilçesindeki 4 köyde ekiplerin çalışma yaptığını aktararak, "Gündüz saatlerinde İl Özel İdaremizin bütün ekipleri faal olarak çalıştı. Yedek ekiplerimizi de faaliyete koymak suretiyle hiçbir köyümüzde ulaşım aksaklığına sebebiyet verdirmedik. Şu anda kapalı yolumuz bulunmuyor." dedi.

EDİRNE HAVA DURUMU