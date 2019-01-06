Erzurum'da yarın okullar tatil mi? Hava durumu tahminleri ile Erzurum kar tatili haberi 7 Ocak Pazartesi

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Erzurum'da da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Erzurum'da yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Erzurum'da okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK PAZARTESİ

Erzurum'da 7 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil olup olmayacağına yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı, konuyla ilgili yeni açıklamalar geldiğinde sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE TATİL İLAN EDİLDİ Mİ?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nden tatil konusunda bir açıklama paylaşılmazken, eğitim öğretimin normal programına göre devam etmesi öngörülüyor.

ERZURUM HAVA DURUMU