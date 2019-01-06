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İşte aşk cinayetinin görüntüleri

'ın Çerkezköy ilçesinde, pizza restoranında vardiya müdürü olarak ��alışan Filiz Kızıldere (26), bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi, aynı iş yerinde kurye olarak görev yapan Mehmet Sönmez'i (24) evlilik yüzünden çıkan tartışmada tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, intihar etmek isteyen Filiz Kızıldere, polis ekiplerince 1,5 saatte ikna edilmesi sonucu teslim olurken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 7.1.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 01:22
İşte aşk cinayetinin görüntüleri

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, pizza restoranında vardiya müdürü olan Filiz Kızıldere, aynı işyerinde kurye olarak çalışan Mehmet Sönmez'i kendisiyle evlenmediği için öldürdüğünü itiraf etti.

Aşk cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı!

Tutuklanarak cezaevine konulan Kızıldere ifadesinde, 9 ay birliktelik yaşadıklarını ve daha sonra ayrıldıklarını anlatarak, "Pizzacıda 9 ay Mehmet ile birlikte çalıştık ve sevgilisi olduk. Evlenme vaadiyle birliktelik yaşadık fakat Mehmet Sönmez beni bıraktı ve bu olayı iş çevresine yaydı. Bu sebeple İstanbul'dan aldığım tabancayı çantama koyup işe gittim. İş çıkışı ise Mehmet Sönmez ile konuşmak istediğimi söyledim. Yürürken evlilik nedeniyle tartıştık. Yanımda getirdiğim tabanca ile 3 el ateş ettim" dediği öğrenildi.

Evlilik tartışmasında sevgilisini öldürdü!

Vardiya müdürü Filiz, 'evlilik' tartışmasında sevgilisini öldürdü

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İşte aşk cinayetinin görüntüleri
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