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'da ? İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama ile Kastamonu haberi 7 Ocak Pazartesi

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı Karadeniz'in gözde şehirlerinden olan 'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Hafta başından bu yana şehir genelinde yağan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim hayatı üzerinde de aksaklıklarına neden oluyor. Öyle ki, binlerce öğrenci 'Kastamonu'da ?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Ocak Pazartesi Kastamonu'da okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 6.1.2019 17:55
Kastamonu'da okullar tatil mi? İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama ile Kastamonu kar tatili haberi 7 Ocak Pazartesi

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Karadeniz'in gözde şehirlerinden olan Kastamonu'da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Kastamonu'da yaşanan binlerce öğrenci ise 'Kastamonu'da okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK PAZARTESİ

Kastamonu'da 7 Ocak Pazartesi günü için okullar tatil edildi.

DHA'nın geçtiği habere göre, Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan, gün boyu etkili olan kar yağışı, beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yarın okulların tatil olduğunu açıkladı. Kent merkezi ve bağlı köylerde yarın okulların tatil edildiği belirtildi.

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Kastamonu'da okullar tatil mi? İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama ile Kastamonu kar tatili haberi 7 Ocak Pazartesi
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