Kayseri'de okullar yarın tatil mi? Kayseri kar tatili haberi! 7 Ocak Pazartesi

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. İç Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Kayseri'de dekar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Kayseri'de yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Kayseri'de okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 07 OCAK PAZARTESİ

Kayseri'de 7 Ocak Pazartesi gününe ilişkin bir kar tatili bilgisi bulunmazken, eğitim ve öğretimin şehir genelinde devam edeceği ön görülüyor.

Valilik tarafından Kayseri'de okulların tatil olduğuna yönelik bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizin öğrenebilirsiniz.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VE ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAR TATİLİ VAR MI?

Kayseri'de bulunan Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi'nden de kar tatili konusunda bir açıklama yapılmadı. Şu anki şartlara göre 7 Ocak Pazartesi günü her iki üniversitede de eğitim öğretim devam edecek.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğu taktirde sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

KAYSERİ HAVA DURUMU

6 ARALIK

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü, "Bölge genelinin çok bulutlu, yer yer yoğun yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bölgemizde yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

7 ARALIK

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Kayseri'de 7 Aralık Pazartesi günü kısmen güneşli, en yüksek -1, en düşük -7 derece hava durumu bekleniyor.