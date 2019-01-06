Köpek kurbanı Mehmet’e veda

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde arkadaşı Hacı Ali Tuğrul ile birlikte evine giderken sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Lise 1. sınıf öğrencisi Mehmet Özer dün toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında bazı vatandaşlar protesto gösterisinde bulundu. İlçe müftüsünün hayvanları korumaya yönelik vaazına da tepki gösteren öfkeli kalabalık mahallede sokak köpeklerini besleyen A.T.'nin evine yürüdü. Polis, kadının evinin önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öfkeli kalabalığı Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular sakinleştirdi. Özer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Öte yandan Hacılar Belediyesi ekipleri ilçedeki başıboş sokak köpeklerini toplamaya başladı.