Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! – İstanbul okullar tatil olacak mı?

’den son dakika kar yağışı ve uyarısı geldi! – okullar tatil olacak mı?

Genel Müdürlüğü’nden ve kar yağışı tahminleri ile ilgili son dakika uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Bu sabah yurt genelinde milyonlarca vatandaş yoğun kar yağışına uyandı. Özellikle ve Ankara gibi büyük şehirlerde de artık etkisini iyice hissettiren kar yağışı, vatandaşın ‘bugün okullar tatil olacak mı’ sorusunu sormalarını da beraberinde getirdi. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanırken, Peki İstanbul ve Ankara'da okullar tatil olacak mı? İşte merakla beklenen hava durumu raporları…

Giriş Tarihi: 7.1.2019 07:31
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! – İstanbul okullar tatil olacak mı?

Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışları ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Bu sabah itibariyle bireyler yurt genelinde yoğun kar yağışının etkisini gözlemliyorlar. Haftanın ilk günü olan Pazartesi günü evden çıkmadan önce bireyler 'bugün hava nasıl olacak' sorusunu hemen her zaman sorguluyorlar. 'a kar yağacak mı sorusu da sıklıkla aratılan konular arasındayken, dün gece itibariyle İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde hareketli görüntülere yol açtı. Birçok ilçede kar kalınlıkları 3-5 cm civarına ulaşmış bulunmakta. Diğer tarafta Ankara ve yurt genelinde de şiddetli etkisi sürmeye devam ediyor. Özellikle başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı bireyleri Ankara'da 7 Ocak Pazartesi okullar tatil mi sorusuna yöneltti. Ancak konuyla ilgili valilikten gelen açıklamada böyle bir durumun şimdilik söz konusu olmadığı açıklaması yapıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgileri ve hava durumu raporları…

İSTANBUL'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ? OKULLAR TATİL OLACAK MI?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! – İstanbul okullar tatil olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN