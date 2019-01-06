Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! – İstanbul okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışları ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Bu sabah itibariyle bireyler yurt genelinde yoğun kar yağışının etkisini gözlemliyorlar. Haftanın ilk günü olan Pazartesi günü evden çıkmadan önce bireyler 'bugün hava nasıl olacak' sorusunu hemen her zaman sorguluyorlar. İstanbul'a kar yağacak mı sorusu da sıklıkla aratılan konular arasındayken, dün gece itibariyle İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde hareketli görüntülere yol açtı. Birçok ilçede kar kalınlıkları 3-5 cm civarına ulaşmış bulunmakta. Diğer tarafta Ankara ve yurt genelinde de şiddetli etkisi sürmeye devam ediyor. Özellikle başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar yağışı bireyleri Ankara'da 7 Ocak Pazartesi okullar tatil mi sorusuna yöneltti. Ancak konuyla ilgili valilikten gelen açıklamada böyle bir durumun şimdilik söz konusu olmadığı açıklaması yapıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgileri ve hava durumu raporları…

İSTANBUL'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ? OKULLAR TATİL OLACAK MI?