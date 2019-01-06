Meteoroloji'den son dakika şiddetli kar yağışı uyarısı İstanbul ve Ankara için hava durumu bilgisi...

Meteoroloji'den yapılan son dakika bilgilendirmesi sonrasında hafta sonu yani Pazar günü plan yapacak bireyler adımlarını dikkatli atıyor. Haftanın yorgunluğunu Pazar günleri yapılan planlarla çıkarmak isteyen vatandaşlar yoğun bir şekilde 6 Ocak Pazar hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? sorularının cevaplarını araştırıyor. Bu akşamdan sonra beklenen kar yağışı hakkında uyarı geldi. Özel olarak hazırladığımız haberimizde hem İstanbul hem Ankara hem de diğer illerimizde hava durumu raporlarını ve kar yağışı sürecini bulabilirsiniz.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? 6 OCAK PAZAR - 7 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU