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'den şiddetli kar yağışı uyarısı ve için bilgisi...

Yoğun şekilde araştırılan kar yağışı için 'den uyarısı geldi! Özellikle bugün hava karardıktan sonra dikkat edilmesinde fayda var. Don tehlikesi için de brifing verildi. Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu uyarısında kar yağışı hakkında dikkat çekici bilgiler bulunuyor. Cuma gününden beri yapılan uyarılarda 'a kar yağacağı ifade edilmişti sulu kar şeklinde gözlemlenen yağış sonrası 6 Ocak ve 7 Ocak Pazartesi hava durumu nasıl olacak? sorusu araştırılıyor. Peki İstanbul ve 'da kar ne zaman yağacak? İşte il il bölge bölge hava durumu raporları...

Giriş Tarihi: 6.1.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 6.1.2019 08:23
Meteoroloji'den son dakika şiddetli kar yağışı uyarısı İstanbul ve Ankara için hava durumu bilgisi...

'den yapılan bilgilendirmesi sonrasında hafta sonu yani Pazar günü plan yapacak bireyler adımlarını dikkatli atıyor. Haftanın yorgunluğunu Pazar günleri yapılan planlarla çıkarmak isteyen vatandaşlar yoğun bir şekilde 6 Ocak Pazar nasıl olacak? 'a kar yağacak mı? sorularının cevaplarını araştırıyor. Bu akşamdan sonra beklenen kar yağışı hakkında uyarı geldi. Özel olarak hazırladığımız haberimizde hem İstanbul hem hem de diğer illerimizde hava durumu raporlarını ve kar yağışı sürecini bulabilirsiniz.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? 6 OCAK PAZAR - 7 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU

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Meteoroloji'den son dakika şiddetli kar yağışı uyarısı İstanbul ve Ankara için hava durumu bilgisi...
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